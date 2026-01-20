Захоплення земель Сухолуччя: до 15 років позбавлення волі засуджено Януковича

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку

Януковича визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині

20 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

Вироком суду експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах і організаціях, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Спільника колишнього президента визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Разом із тим суд звільнив особу від відбування покарання на підставі закінчення строків притягнення до відповідальності. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у 2007 році експрезидент Янукович (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі.

«Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом – про зміну їх цільового призначення, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту», – наголошує САП.

Згодом, у 2009-2011 роках, на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб. Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Потім справу передали до САП та НАБУ.

Раніше колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.