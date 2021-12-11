Легковик зіткнувся із вантажівкою на Дніпропетровщині: дві особи загинули

Очевидці ДТП самі витягли постраждалих із легкового автомобіля

Біля села Карабінівка Дніпропетровської області сьогодні, 11 грудня, на автодорозі М-30 Київ–Луганськ–Ізварине зіткнулися вантажівка та легкове авто, дві особи загинули. Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Повідомляється, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та легкового автомобіля «ВАЗ 2101». Очевидці ДТП витягли постраждалих із легкового автомобіля.

Рятувальники гасили пошкоджені авто/фото: пресслужба дснс

Під час прямування автомобіля швидкої медичної допомоги до лікарні двоє постраждалих померли.

ДСНС працювала на місці зіткнення/фото: пресслужба дснс

Рятувальники ДСНС відключили акумулятори автомобілів від живлення, щоб уникнути спалаху та змили паливно-мастильні матеріали.

До слова, увечері 10 грудня неподалік села Верчани Стрийського району Львівської області автобус «Mercedes» в’їхав у напівпричіп вантажівки. У результаті аварії травми різного ступеня важкості отримали семеро людей, трьох з яких госпіталізували.

Нагадаємо, у Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.