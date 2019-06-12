Сьогодні суд в Харкові обере запобіжний захід чоловіку, який стріляв в журналіста на «Барабашово»



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У Харкові активісти, так званих, «ініціативних груп» «Барабашово» закликають в своїх паблік приїхати до Київського районного суду та «захистити» члена «Національного корпусу»

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік раніше брав участь у конфлікті на полі соняшників у селі Уди

Сьогодні в Київському райсуді Харкова пройде засідання щодо обрання запобіжного заходу для Сергія Козлюка, який брав участь як активіст в заходах «Національного корпусу». Про це повідомляє Newsroom.

Нагадаємо, поліція встановила, що Козлюк 7 червня на території ТЦ «Барабашово» стріляв у бік оператора телепрограми «Вєсті» Вадима Макарюка. З підозрюваним проводяться слідчі дії, проведені обшуки.

Як повідомили в облуправлінні поліції, 26-річному харків'янину оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Тим часом у Харкові активісти, так званих, «ініціативних груп» «Барабашово» закликають в своїх паблік приїхати до Київського районного суду та «захистити» члена «Національного корпусу».

«Поліція хоче заарештувати нашу людину, члена Національного корпусу, який нас захищав», - пишуть в групі BARABASHOVO.INFO.

За інформацією місцевих ЗМІ, Сергій Козлюк раніше підозрювався в розбійному нападі під час участі в господарському конфлікті в Золочівському районі. За даними джерела в поліції, у вересні 2015 він брав участь у конфлікті на полі соняшників в с.Уди. Вони виступили на підтримку однієї зі сторін конфлікту (поле належало одному господарству, але було засіяне іншим). У результаті бійки троє учасників з протилежного боку були доправлені в лікарню, один - у важкому стані. Також вони заявили про зникнення грошей і мобільних телефонів.