У Кабміні назвали відсоток витрат на комунальні послуги, за якого сім'ї нададуть субсидію

Необхідно попередньо оцінити, чи може родина отримувати виплати

Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що міністерство чекає надходжень від держави, щоб забезпечити виплату до кінція поточного року субсидій.

В ефірі телеканалу "1+1" чиновник заспокоїв, повідомивши що міністерство має можливість абсолютно чітко заінчити цей опалювальний період.

«Буквально вчора ми профінансували субсидії за жовтень, це дасть нам можливість перерахувати певну суму на наступний період»,—заспокоїв Музиченко.

Також він попередив, що всім, хто вперше стикається з оформленням субсидії на житлово-комунальні послуги та сумнівається, що підпадає під умови програми, необхідно насамперед оцінити всі доходи сім'ї та порівняти їх із загальною сумою комунальних платежів.

"Не вдаючись у формули, розрахунки, норми і так далі, ми можемо сказати абсолютно таку зрозумілу річ: якщо домогосподарство витрачає більше 15% свого сукупного доходу на оплату комунальних послуг, це вже є підставою для того, щоб воно звернулося за оформленням субсидії. Звісно, органи соціального захисту будуть вивчати конкретні майнові характеристики, але це дає можливість людині хоча б визначитися – може їй бути призначена субсидія чи ні", – пояснив Музиченко.

За його словами, щодо призначення виплат можна звернутися безпосередньо до органів соціального захисту населення, через ЦНАП, через територіальні громади.

Крім того, можна заповнити заяву і декларацію та відправити їх поштою або заповнити онлайн відповідну форму на сайті Мінсоцполітики.

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