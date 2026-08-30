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Президент Естонії озвучив терміни можливого нападу Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент Естонії озвучив терміни можливого нападу Росії
За оцінкою Каріса, зараз Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу найближчим часом він не бачить
фото: ERR

Алар Каріс наголосив, що Естонія вже має підготовлений військовий резерв та союз оборони

Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію найближчим часом, однак у майбутньому ситуація може суттєво змінитися. Таллінн уже готується до різних сценаріїв, хоча однією з головних проблем залишається захист цивільного населення. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Еспресо» заявив президент Естонії Алар Каріс.

За оцінкою Каріса, зараз Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу найближчим часом він не бачить. Водночас прогнозувати поведінку Москви на багато років уперед неможливо.

Президент Естонії звернув увагу на перспективу найближчих п’яти, 10 або 15 років. За такий проміжок часу обставини можуть змінитися, тому країна має готуватися заздалегідь, а не чекати появи безпосередньої загрози.

«Усе може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива», – додав Каріс.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що взагалі не стурбований можливістю нападу Росії на країни НАТО.

Тим часом занепокоєння в Європі щодо можливого випробування Росією готовності НАТО до колективної оборони зростає. В останні тижні російські безпілотники порушували повітряний простір країн Альянсу, зокрема Румунії та Польщі. На тлі цього європейські лідери побоюються, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на обмежену військову провокацію або інцидент проти однієї з держав Альянсу.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 серпня вирушив із раптовим візитом до Росії, де має провести переговори з президентом РФ.

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Теги: росія НАТО Естонія президент населення

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