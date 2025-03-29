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Росія атакувала Харків «шахедами»: є загиблий та постраждалі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харків «шахедами»: є загиблий та постраждалі (оновлено)
Пожежа в одному із дворів Харкова після обстрілу
фото: соціальні мережі

Відомо про 27 постраждалих, серед них дві дитини

Сьогодні, 29 березня, окупанти атакували безпілотниками Харків. У місті загинула одна людина, також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, один із «шахедів» вдарив по приватному будинку у Шевченківському районі міста. Там загинула людина.

Терехов пише, що влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Багато де розгорілися пожежі. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Мер Харкова повідомляє, що на місці одного з прильотів під завалами знаходиться людина. Триває рятувальна операція. Відомо про 15 постраждалих, серед них дві дитини.

За оновленою інформацією, кількість загиблих та постраждалих в Харкові внаслідок ворожих ударів зросла до 2 та 27 відповідно. Пошуково-рятувальна операція продовжується, пише Терехов.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Через російські удари постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому –74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих.

За інформацією Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли. 

Теги: Харків вибух Ігор Терехов

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