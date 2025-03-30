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Масована атака дронами на Харків: кількість постраждалих зросла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Масована атака дронами на Харків: кількість постраждалих зросла
Наслідки обстрілу Харкова
фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/Telegram

Серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина

Ввечері, 29 березня, окупанти атакували безпілотниками Харків. У місті є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Багато де розгорілися пожежі. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Голова Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 25, п’ять з них діти.

Серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані. Двоє дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно. 2 людей загинули – 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Масована атака дронами на Харків: кількість постраждалих зросла фото 1
фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/Telegram
Масована атака дронами на Харків: кількість постраждалих зросла фото 2
фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/Telegram
Масована атака дронами на Харків: кількість постраждалих зросла фото 3
фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/Telegram
Масована атака дронами на Харків: кількість постраждалих зросла фото 4
фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/Telegram
Масована атака дронами на Харків: кількість постраждалих зросла фото 5
фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/Telegram

Раніше Генштаб заявив, що, увечері, 29 березня, окупанти вдарили «шахедами» по військовому госпіталю у Харкові, цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє «Главком».

У Генштабі пишуть, що внаслідок ураження безпілотниками пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Теги: Харків Олег Синєгубов Ігор Терехов

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