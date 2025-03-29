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РФ вдарила по військовому госпіталю у Харкові – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ вдарила по військовому госпіталю у Харкові – Генштаб ЗСУ
Пошкоджений госпіталь у Харкові
фото: Генштаб ЗСУ

Є постраждалі серед військовослужбовців

Генштаб заявив, що, увечері, 29 березня, окупанти вдарили «шахедами» по військовому госпіталю у Харкові, цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє «Главком».

У Генштабі пишуть, що внаслідок ураження безпілотниками пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

«Факт умисного, прицільного обстрілу армією рф української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя», – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

РФ вдарила по військовому госпіталю у Харкові – Генштаб ЗСУ фото 1
РФ вдарила по військовому госпіталю у Харкові – Генштаб ЗСУ фото 2

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Багато де розгорілися пожежі. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Мер Харкова повідомляє, що на місці одного з прильотів під завалами знаходиться людина. Триває рятувальна операція. Відомо про 19 постраждалих, серед них дві дитини.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Через російські удари постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому –74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих.

За інформацією Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли. 

Теги: Харків Генштаб

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