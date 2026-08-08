На Закарпатті 16-річний підліток за кермом авто врізався в мотоцикл, яким керував 10-річний хлопчик

Поліція Закарпаття закликає батьків та опікунів не допускати дітей до керування мотоциклами, скутерами чи автомобілями

Після ДТП юний керманич автівки втік, однак його розшукали

На Закарпатті сталася ДТП за участю двох неповнолітніх водіїв. 16-річний юнак за кермом автомобіля Audi збив двох дітей на мотоциклі. Про це повідомляє поліція Закарпатської області, інформує «Главком».

Інцидент стався на Рахівщині у селі Чорна Тиса. 16-річний підліток гнав на великій швидкості на Audi та зіткнувся з незареєстрованим мотоциклом Kava, який рухався попутно.

Як виявилося, за кермом «байка» перебував ще молодший водій – 10-річний хлопчик. Поруч на сидінні була його 8-річна пасажирка. Обоє отримали травми та були госпіталізовані.

Після ДТП 16-річний керманич автівки залишив місце події. За кілька кілометрів від місця аварії він покинув автомобіль у лісовій місцевості та втік. Однак співробітники поліції розшукали та затримали його.

Проте це ще не всі ДТП з неповнолітніми на Закарпатті. За останні дні у регіоні справжній «бум» таких інцидентів.

У місті Хуст 54-річний киянин на автомобілі Lexus зіткнувся з незареєстрованим мотоциклом «Mustang», яким керував 14-річний юнак. Підліток отримав численні травми та був госпіталізований. Обидва водії були тверезими.

Уночі 1 серпня у селі Зняцьово на Мукачівщині 14-річний житель села Великі Лучки, керуючи незареєстрованим мотоциклом Exdrive, здійснив наїзд на 35-річного місцевого мешканця. Пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За результатами освідування неповнолітній водій мотоцикла був тверезим, а пішохід – п’яним.

Працівники ювенальної превенції проведуть профілактичну роботу та перевірять обставини, за яких діти отримали доступ до транспортних засобів. За результатами буде надано правову оцінку діям їхніх батьків.

Поліція Закарпаття закликає батьків та опікунів не допускати дітей до керування мотоциклами, скутерами чи автомобілями.

«Дозволяючи малолітнім та неповнолітнім сідати за кермо без належних знань, досвіду та права керування, дорослі наражають на небезпеку як власних дітей, так і інших учасників дорожнього руху», – нагадують правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині поліція розслідує загибель 12-річного хлопчика, який врізався на двоколісному електротранспорті в металеву огорожу. Подія сталася 3 серпня близько 10:44 у селі Бушеве Рокитнянської громади Білоцерківського району. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик не впорався з керуванням і в'їхав у металеву трубу огорожі одного з приватних домоволодінь.

Також поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Одеському районі, в якій загинула малолітня дитина. Аварія сталася сьогодні, 3 серпня, в одному з сіл Біляївської громади. 38-річна водійка автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.