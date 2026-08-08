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Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Понад половина Костянтинівки позначена на мапі DeepState як «сіра зона»
фото ілюстративне

DeepState: ворог тисне на місто відразу з трьох боків

Російські війська за останні кілька днів просунулися одразу на трьох ділянках фронту в Донецькій області – поблизу Калеників, Іванопілля та сіл Шахове і Нове Шахове. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

Де саме просунувся ворог

За даними аналітиків, окупанти мають успіх поблизу Калеників на слов'янському напрямку, в районі Іванопілля біля Костянтинівки, а також біля Шахового та Нового Шахового на добропільському напрямку. «Ворог просунувся поблизу Калеників», – йдеться в повідомленні DeepState.

Аналітики зазначають, що російська армія продовжує тиснути на Костянтинівку одразу з трьох напрямків, активно застосовуючи ударні дрони та керовані авіабомби.

Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState фото 1
карта: DeepState

Що відбувається в Костянтинівці

За оцінкою DeepState, понад половину території Костянтинівки наразі позначено на карті як «сіра зона» – це означає, що там тривають активні бойові дії, а окремі російські підрозділи вже проникли в місто. Костянтинівка залишається одним із ключових вузлів оборони на Донеччині, за яке точаться затяжні бої вже кілька місяців.

Загальна ситуація на фронті

За добу 7 серпня на всій лінії фронту сталося 192 бойові зіткнення між українськими захисниками та російськими військами. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку – там за добу зафіксували 25 штурмів, а українські військові знешкодили 56 окупантів.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 серпня 2026 року становлять близько 1 456 610 військових.

Нагадаємо, раніше DeepState вже повідомляв про просування росіян поблизу Костянтинівки та Затишка — тоді бої точилися на костянтинівському та покровському напрямках одночасно.

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Теги: ворог втрати місто військові армія окупанти Костянтинівка

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