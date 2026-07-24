Авіаудар РФ по Запоріжжю поранив 25 людей, серед них немовля

Пошкоджено медцентр і п'ятиповерховий житловий будинок

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю зросла до 25 людей, серед них – шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля. Про це повідомляє ДСНС України, пише «Главком».

Що відомо про наслідки атаки

23 липня російські війська завдали авіаударів по обласному центру. Внаслідок обстрілу за однією адресою пошкоджено будівлю медцентру та припарковані поруч автівки, за іншою – п'ятиповерховий житловий будинок.

фото: ДСНС Запоріжжя

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Психологи ДСНС надали підтримку 20 людям, серед яких – п'ятеро дітей. Надзвичайники обстежили території, щоб виявити потерпілих і надати їм допомогу; роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже завершено.

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Нагадаємо, це вже далеко не перший масований удар РФ по Запоріжжю цього місяця: 19 липня керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, тоді загинули двоє людей і щонайменше десятеро постраждали. А ввечері того ж 23 липня ворог завдав ще одного удару по місту – цього разу ударним безпілотником по багатоповерхівці, під завалами якої опинилися люди.