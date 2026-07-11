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У Києві сигнал тривоги пролунав після вибухів: військовий розкрив причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві сигнал тривоги пролунав після вибухів: військовий розкрив причину
Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні
фото: ДСНС Києва

Балістичне озброєння має дуже велику швидкість, час підльоту становить менше трьох хвилин

Цієї ночі у Києві сигнал тривоги пролунав після прильотів балістичних ракет, бо був замалий час підльоту з моменту запуску. Як інформує «Главком», про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу «Київ24».

«На жаль, Сили протиповітряної оборони не змогли знищити цю ворожу навалу, саме ці повітряні цілі, тому що ми розуміємо прекрасно, що ворог зараз підтягнув відповідні пускові установки у прикордоння Брянської області Російської Федерації, що зменшило час підльоту і, найголовніше, балістичні ракети – вони дуже погано фіксуються, гірше, ніж крилаті ракети на початку свого пуску, і відповідно, сигнал повітряної тривоги пролунав вже після того, як перші вибухи пролунали у столиці», – відзначив Братчук.

Говорячи про те, яку Сили оборони можуть чинити протидію, він назвав здійснення ударів на випередження – знищення пускових установок, які розташовано у прикордонні Брянської області.

Також Братчук нагадав, що балістичне озброєння має дуже велику швидкість. Тому час підльоту становить менше трьох хвилин.

«Вибухи і сигнал тривоги – ця різниця і була у дві хвилини, коли все це пролунало», – додав він.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджено житлові будинки, припарковані автомобілі та будівлю аптеки. 

«12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Серед поранених двоє дітей – 10 та 11 років», – зауважив мер Києва Віталій Кличко.

Також у Шевченківському районі столиці звели сучасне протирадіаційне укриття в одному з місцевих ліцеїв. Споруда подвійного призначення має загальну площу 1,3 тис. кв. м і здатна одночасно вмістити до 600 людей, забезпечуючи їм повний захист та комфортні умови для продовження уроків під час повітряних тривог. 

 

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Теги: Віталій Кличко укриття місто озброєння ворог балістичні ракети Київ

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