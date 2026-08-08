Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Головною мотивацією Анкари у цій угоді стало бажання вигідно позбутися застарілих запасів зброї
фото з відкритих джерел

Завдяки масштабній угоді з Туреччиною українська армія суттєво посилить свої наступальні спроможності

Державний департамент США офіційно схвалив масштабний перепродаж Україні американського озброєння з турецьких військових запасів. Цей довгоочікуваний контракт дозволить українським Силам оборони суттєво наростити щільність вогню завдяки десяткам балістичних ракет та важким гусеничним реактивним системам залпового вогню. Як інформує «Главком», про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США.

Відповідно до американського законодавства, Державний департамент передав документи на погодження до Конгресу ще 3 серпня, оскільки початкова вартість цього пакета озброєнь становить $255,9 мільйона. Завдяки тому, що обидві палати наразі перебувають на тривалих літніх канікулах, п’ятнадцятиденний термін розгляду спливе автоматично, що дозволить негайно розпочати логістичні процедури.

Сам пакет озброєння є надзвичайно потужним: Туреччина передає 12 пускових установок M270 MLRS, 70 балістичних ракет M39 Atacms та 2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами. Крім того, українська артилерія отримає 47 тисяч касетних снарядів M509A1 калібру 203 мм, які ідеально підходять для важких самохідних гармат радянського зразка 2С7 «Піон».

Головною мотивацією Анкари у цій угоді стало бажання вигідно позбутися застарілих запасів зброї, аби перенаправити вивільнені фінансові ресурси на закупівлю новітніх систем та модернізацію власної армії. Безпосереднє транспортування цієї гігантської партії боєприпасів та техніки буде здійснюватися через спеціалізовані турецькі, болгарські та американські логістичні компанії.

Особливості ракет M39 Atacms

Як пише «Мілітарний», придбана балістична ракета M39 Atacms є першою базовою серійною модифікацією у своєму сімействі, яка здатна вражати цілі на максимальній дистанції близько 165 кілометрів. Оскільки це зброя попереднього покоління, вона використовує винятково автономну інерціальну систему наведення з лазерними гіроскопами і не має сучасної прив’язки до супутникових координат GPS.

Проте відсутність міліметрової снайперської точності з лишком компенсується абсолютно руйнівною касетною бойовою частиною, маса якої сягає 560 кілограмів. Усередині однієї такої ракети щільно запаковано 950 уламкових суббоєприпасів типу M74, які розсіюються над ціллю, перетворюючи величезну територію на зону суцільного знищення.

Кожен суббоєприпас має форму сфери діаметром 75 міліметрів, важить близько 500 грамів і призначений для гарантованого ураження живої сили, неброньованої техніки та комплексів ППО. Під час детонації лише один такий елемент утворює понад 260 вольфрамових уламків, які прошивають усе навколо на площі до 15 квадратних метрів.

Завдяки такій специфіці дії, навіть невелике відхилення від епіцентру цілі не рятує ворога від серйозних втрат, адже тисячі уламків накривають позиції суцільним металевим дощем. Це робить ракети M39 ідеальною зброєю для знищення масштабних скупчень російської піхоти, вертолітних баз та розгорнутих систем протиповітряної оборони.

Чим M270 переважає звичайні Himars

На відміну від добре відомих українцям колісних систем M142 Himars, придбані в Туреччини установки M270 базуються на важкому гусеничному шасі, що забезпечує їм значно кращу прохідність на складному ґрунті чи під час бездоріжжя. Проте їхня головна перевага полягає у вогневій міці: M270 має подвійну пускову платформу, яка несе одразу два пакети боєприпасів.

Це означає, що одна така установка здатна одночасно випустити дві балістичні ракети Atacms або 12 реактивних снарядів за один залп, тоді як колісний Himars обмежений лише однією ракетою або шістьма снарядами. Отримання одразу 12 таких важких машин фактично означає колосальне подвоєння потужностей ракетної артилерії на тих ділянках фронту, де вони будуть розгорнуті.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, у липні українські сили ППО протидіяли російським атакам в умовах критичного дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних знищувати балістичні цілі. Упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них. 

Зеленський закликав партнерів прискорити передачу Україні засобів протиповітряної оборони та ракет до них. Він підкреслив, що необхідні ракети є у розпорядженні партнерів, проте їх постачання Україні залежить від ухвалення відповідних політичних рішень.

Напередодні президент США Дональд Трамп коментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США. 

Читайте також:

Теги: Туреччина росія зброя армія Україна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Белграді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом
Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст
Вчора, 19:58
Дністер рекордно обмілів
Дністер стрімко обмілів. Україна та Молдова ухвалили термінове рішення
31 липня, 20:18
Пожежа на заводі «Гідростатконструкція» в місті Чехов біля Москви
Дрони атакували завод і логістичний комплекс у Підмосков'ї
28 липня, 07:06
Потєхін заявив, що більше 70 окупантів увійшло до збірних Росії з паралімпійських видів спорту
Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
27 липня, 21:18
Порти Великої Одеси вже третій тиждень працюють під постійними російськими атаками
Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України Тема тижня
25 липня, 11:30
мзс України засуджує російські атаки на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру
МЗС закликає судновласників тимчасово зупинити рейси до російських портів у Чорному морі
24 липня, 20:20
Польські інформаційні системи щодня зазнають сотень, а іноді й тисяч кібератак
Уряд Польщі визнав: країна вже перебуває в гібридній війні
24 липня, 03:10
Найвужче місце Босфору становить лише 700 метрів завширшки
Туреччина 90 років не пускає НАТО в Чорне море: як це допомогло Україні
22 липня, 01:09
Документи також фіксують формулу партнерства – російський бойовий досвід в обмін на китайські технології
Китай і Росія розробили план знищення супутників Starlink
10 липня, 00:52

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua