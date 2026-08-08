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Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Рятувальні служби працюють на місцях влучань
фото: Дніпропетровська ОВА

Ганжа: госпіталізовано двох дорослих, 58-річна жінка – у важкому стані

Внаслідок ворожої атаки на Павлоград постраждали дев'ять людей, серед них – четверо дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Російські війська завдали ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Ворог атакував середмістя, унаслідок чого зайнялися приватний будинок та автівка. Вогонь охопив житлову споруду та транспортний засіб, що стояв поруч. На місце виїхали рятувальники ДСНС.

За попередніми даними, поранень зазнали двоє людей – 50-річний чоловік та 57-річна жінка, їм одразу надали медичну допомогу. Згодом кількість постраждалих зросла до п'яти: двоє жінок та чоловік були госпіталізовані, їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Найновіші дані очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі уточнюють: унаслідок атаки постраждали дев'ять людей. Серед них – четверо дітей: дівчинка трьох місяців, дівчинка трьох років, а також хлопчики п'яти та шести років. Усім дітям надали необхідну медичну допомогу.

«Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані», – повідомив Ганжа.

Місцеві телеграм-канали ширять кадри атаки на торговельний центр у Павлограді. Очевидці зазначають, що серед постраждалих є діти. Офіційно ця інформація поки не підтверджена – «Главком» продовжує уточнювати дані.

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Наразі невідомо, яким саме озброєнням ворог атакував Павлоград. Рятувальні служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, раніше цього тижня росіяни вже атакували Дніпропетровщину, тоді під ударом також опинився Павлоград, де через ворожу атаку виникла пожежа.

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Теги: Дніпропетровщина росіяни чоловік жінка будинок рятувальники пожежа Дніпро ворог

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