Втрати ворога станом на 8 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 8 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:

особового складу – близько 1 456 610 (+1 1190) осіб;

танків – 12 251 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.;

артилерійських систем – 47 580 (+58) од.;

РСЗВ – 2 009 (+1) од.;

засобів ППО – 1 556 (+6) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+1) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 417 (+349) од.;

спеціальної техніки – 4 504 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 8 серпня 2026 року