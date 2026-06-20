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157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026
Ситуація на фронті 20 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 20 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6373 дрони-камікадзе та здійснив 1843 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 червня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 27 окупантів та 21 – поранено, знищено один танк, одну самохідну артилерійську установку, шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено шість артилерійських систем, три одиниці автомобільної техніки та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Ворог здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького та Зибиного. Три боєзіткнення тривають.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог три рази атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік Ківшарівки, Куп’янська-Вузлового. Одне боєзіткнення триває.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбники здійснили одинадцять спроб, які українські воїни успішно відбили в районах Шийківки, Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового та Лиману.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили тринадцять спроб загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки, Калеників, Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано, ворог намагалися витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Тихонівка.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили одинадцять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в бік Костянтинівки.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Усього 23 атаки здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Дорожнє та в бік Білицького, Кучерового Яру, Шахового, Новопавлівки, Філії, Торецького, Родинського, Новогришиного, Гулівого, Мирного, Сергіївки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі намагався просуватись в районах Піддубного та Тернового.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Шістнадцять атак окупантів відбулося у районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне та в бік Добропілля, Рибного, Гіркого, Воздвижівки, Оленокостянтинівки. Два боєзіткнення тривають.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог два рази штурмував позиції наших захисників у районах Кам'янського та Степногірська.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026 фото 11

Нагадаємо, триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб окупанти

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