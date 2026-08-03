Кремль побив власний рекорд: скільки ракет летіло по Україні у липні

AFP: у липні Росія застосувала по Україні 376 ракет – удвічі більше, ніж місяцем раніше

У липні 2026 року Росія випустила по території України 376 ракет – це рекордна місячна кількість з початку повномасштабного вторгнення, що більш ніж удвічі перевищує червневий показник (161). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Le Figaro, яке цитує аналіз агентства AFP.

Дрони пішли на спад, ракети – ні

Одночасно російська армія застосувала 4956 дальнобійних ударних безпілотників – на 14% менше, ніж місяцем раніше. Основною ціллю липневих атак залишався Київ, який пережив одні з найруйнівніших ударів з початку війни. Масштаб липневих обстрілів столиці й інших регіонів наочно показала нічна атака 30 липня, коли Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 безпілотники, а під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина та Кривий Ріг.

Українська протиповітряна оборона й надалі успішно перехоплює більшість ударних дронів, однак захист від ракет значною мірою залежить від поставок західних союзників. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що країна відчуває критичну нестачу сучасних засобів ППО, особливо на тлі зростання застосування Росією балістичного озброєння.

інфографіка: ISW

Балістика – найбільша загроза

Балістичні ракети рухаються по високій траєкторії на надзвуковій швидкості й досягають цілі за лічені хвилини після запуску, що часто залишає мінімум часу на реагування навіть після оголошення повітряної тривоги. За оцінками військових аналітиків, упродовж усього 2024 року Росія застосувала близько 200–300 балістичних ракет, тоді як лише за липень 2026-го їх було запущено 126. За підрахунками AFP, українським силам ППО вдалося перехопити менш ніж третину з них.

Patriot застряг у переговорах

Наприкінці липня Зеленський відвідав Білий дім, домагаючись додаткових поставок американських ракет-перехоплювачів Patriot – одного з небагатьох засобів, здатних ефективно знищувати російські балістичні ракети. Спершу Дональд Трамп заявляв про готовність надати Україні ліцензію на виробництво цих ракет, однак згодом змінив риторику й заявив, що Вашингтон ще не ухвалив остаточного рішення. У п'ятницю, 31 липня, президент США наголосив, що Штати мають бути «дуже обережні» з передачею подібних технологій, оскільки вони мають критично важливе значення для національної безпеки.

Нагадаємо, ще на початку липня аналіз звітів Повітряних сил показав, що Росія витратила дві третини річного запасу гіперзвукових ракет «Циркон» лише за 19 днів місяця, а кількість застосованих балістичних ракет уже тоді перевищила їхній місячний обсяг виробництва.