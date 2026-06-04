Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зі скандалом оновили ротонду в Алушті: який нині легендарний символ міста (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти зі скандалом оновили ротонду в Алушті: який нині легендарний символ міста (фото)
Ротонда в Алушті, зведена окупаційною владою Алушти, травень 2026 року
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На набережній Алушти встановили копію ротонди, яка раніше служила візитівкою цього курорту

В окупованій Алушті спроба відновити головний символ міста завершилася гучним скандалом. Російська влада обіцяла презентувати точну копію знаменитої ротонди на День міста, 31 травня. Проте замість урочистого відкриття місцеві жителі та туристи побачили обнесену парканом недобудову, яка до того ж суттєво відрізняється від оригіналу, інформує «Главком».

Нова ротонда

Ротонда в Алушті, зведена окупаційною владою, травень 2026 року
Ротонда в Алушті, зведена окупаційною владою, травень 2026 року
фото з відкритих джерел

Попри гучні обіцянки очільниці російської адміністрації міста Галини Огнєвої, що роботи «йдуть строго за графіком», терміни здачі зривалися вже кілька разів:

  • Лютий: обіцяли відкрити об'єкт до «травневих свят».
  • Квітень: перенесли дату на День міста (31 травня).
  • Червень: споруда досі огороджена парканом, навколо стоять будівельні вагончики та розкидані матеріали.

Офіційної церемонії відкриття легендарного символа міста не було. Найбільше розчарування у місцевої громадськості викликав зовнішній вигляд «копії». Окупаційна влада запевняла, що повністю збереже колишнє архітектурне рішення, але результат виявився іншим.

Головна відмінність, яку вже помітили люди – це напис на фронтоні. Замість звичних за останні десятиліття слів «Алушта – курорт», будівельники нанесли цитату з Конституції давно неіснуючої держави: «Громадяни СРСР мають право на відпочинок».

Місцеві жителі впевнені: через таку «реконструкцію» та повернення неактуальних радянських гасел об'єкт назавжди втратив свій колишній шарм та славу.

Ротонда в Алушті – це знаменита архітектурна пам’ятка, яка донедавна слугувала головною візитною карткою міста. Білосніжна колонада з шести колон була побудована у стилі неокласицизму та відкрита у 1951 році. Її звели за проєктом інженера Олександра Гризо.

Як повідомлялось, ротонду на набережній окупаційна влада обіцяла відреставрувати майже за 10 млн рублів.

Що відомо про ротонду в Алушті

Напівротонда в Алушті за радянських часів
Напівротонда в Алушті за радянських часів
фото з відкритих джерел

Напівротонда побудована за проектом інженера Олександра Гризо у 1951 році. Вона є об'єктом культурної спадщини. Спочатку на фризі ротонди було викарбовано цитату зі статті 119 тогочасної Конституції СРСР: «Громадяни СРСР мають право на відпочинок». Пізніше цей напис замінили на лаконічний: «Алушта – курорт».

Напівротонда в Алушті
Напівротонда в Алушті

«Главком» писав, що на центральній набережній Алушти за допомогою важкої техніки окупанти почали зносити знамениту напівротонду. Хоча не так давно вони заявляли про реставрацію об'єкта культурної спадщини. Місцеві мешканці та активісти шоковані побаченим. Основна претензія полягає в тому, що об'єкт, який має статус культурної спадщини, знищується будівельною технікою замість дбайливої реставрації. Громада побоюється, що нова «копія» буде виготовлена з дешевих сучасних матеріалів і втратить свою історичну цінність та автентичність.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму під виглядом реставрації зносить історичні об'єкти півострова. Так, у Криму практично знищена пам’ятка історії та архітектури Ханський палац у Бахчисараї. З Біюк Хан Джамі зняли всю черепицю, зняли старовинні дубові балки під приводом їх псування жучком. Поки знімали балки автокраном, на фасаді пошкодили розпис 18-го сторіччя.

Читайте також:

Теги: Крим окупанти будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський удар по Сумах забрав життя працівниці дитсадка
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
6 травня, 13:58
Чотирьох дипломів та наукового ступіня росіянину не вистачило, щоб прийняти правильне рішення та не йти в Україну
Полонений окупант із чотирма вищими освітами та науковим ступенем розповів, чому пішов воювати
10 травня, 19:15
Путін розповідає Трампу про успіхи РФ на фронті
NYT: Війська Путіна ледве просуваються на полі бою
11 травня, 05:01
Загарбники здійснили 51 атаку від початку доби
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
9 травня, 18:36
Ситуація на фронті 18 травня
Лінія фронту станом на 18 травня 2026. Зведення Генштабу
18 травня, 22:29
Ситуація на фронті 20 травня
Лінія фронту станом на 19 травня 2026. Зведення Генштабу
19 травня, 22:30
На момент удару на об'єкті перебувало чимало родин з дітьми
Росія вдарила по Одещині: дев'ятеро поранених, серед них троє дітей
23 травня, 23:33
Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення фігурант почав співпрацювати з підприємствами РФ та окупованого Криму
Постачав українські будматеріали армії РФ: викрито організатора схеми
25 травня, 16:09
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
2 червня, 12:14

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року
Окупанти зі скандалом оновили ротонду в Алушті: який нині легендарний символ міста (фото)
Окупанти зі скандалом оновили ротонду в Алушті: який нині легендарний символ міста (фото)
Втрати ворога станом на 4 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 4 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2026
Атака на Україну, перемир’я між Ізраїлем і Ліваном: головне за ніч 4 червня
Атака на Україну, перемир’я між Ізраїлем і Ліваном: головне за ніч 4 червня

Новини

Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua