Окупанти зі скандалом оновили ротонду в Алушті: який нині легендарний символ міста (фото)

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На набережній Алушти встановили копію ротонди, яка раніше служила візитівкою цього курорту

В окупованій Алушті спроба відновити головний символ міста завершилася гучним скандалом. Російська влада обіцяла презентувати точну копію знаменитої ротонди на День міста, 31 травня. Проте замість урочистого відкриття місцеві жителі та туристи побачили обнесену парканом недобудову, яка до того ж суттєво відрізняється від оригіналу, інформує «Главком».

Нова ротонда

Ротонда в Алушті, зведена окупаційною владою, травень 2026 року фото з відкритих джерел

Попри гучні обіцянки очільниці російської адміністрації міста Галини Огнєвої, що роботи «йдуть строго за графіком», терміни здачі зривалися вже кілька разів:

Лютий: обіцяли відкрити об'єкт до «травневих свят».

Квітень: перенесли дату на День міста (31 травня).

Червень: споруда досі огороджена парканом, навколо стоять будівельні вагончики та розкидані матеріали.

Офіційної церемонії відкриття легендарного символа міста не було. Найбільше розчарування у місцевої громадськості викликав зовнішній вигляд «копії». Окупаційна влада запевняла, що повністю збереже колишнє архітектурне рішення, але результат виявився іншим.

Головна відмінність, яку вже помітили люди – це напис на фронтоні. Замість звичних за останні десятиліття слів «Алушта – курорт», будівельники нанесли цитату з Конституції давно неіснуючої держави: «Громадяни СРСР мають право на відпочинок».

Місцеві жителі впевнені: через таку «реконструкцію» та повернення неактуальних радянських гасел об'єкт назавжди втратив свій колишній шарм та славу.

Ротонда в Алушті – це знаменита архітектурна пам’ятка, яка донедавна слугувала головною візитною карткою міста. Білосніжна колонада з шести колон була побудована у стилі неокласицизму та відкрита у 1951 році. Її звели за проєктом інженера Олександра Гризо.

Як повідомлялось, ротонду на набережній окупаційна влада обіцяла відреставрувати майже за 10 млн рублів.

Що відомо про ротонду в Алушті

Напівротонда в Алушті за радянських часів фото з відкритих джерел

Напівротонда побудована за проектом інженера Олександра Гризо у 1951 році. Вона є об'єктом культурної спадщини. Спочатку на фризі ротонди було викарбовано цитату зі статті 119 тогочасної Конституції СРСР: «Громадяни СРСР мають право на відпочинок». Пізніше цей напис замінили на лаконічний: «Алушта – курорт».

Напівротонда в Алушті

«Главком» писав, що на центральній набережній Алушти за допомогою важкої техніки окупанти почали зносити знамениту напівротонду. Хоча не так давно вони заявляли про реставрацію об'єкта культурної спадщини. Місцеві мешканці та активісти шоковані побаченим. Основна претензія полягає в тому, що об'єкт, який має статус культурної спадщини, знищується будівельною технікою замість дбайливої реставрації. Громада побоюється, що нова «копія» буде виготовлена з дешевих сучасних матеріалів і втратить свою історичну цінність та автентичність.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму під виглядом реставрації зносить історичні об'єкти півострова. Так, у Криму практично знищена пам’ятка історії та архітектури Ханський палац у Бахчисараї. З Біюк Хан Джамі зняли всю черепицю, зняли старовинні дубові балки під приводом їх псування жучком. Поки знімали балки автокраном, на фасаді пошкодили розпис 18-го сторіччя.