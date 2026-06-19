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У лікарні помер рятувальник, поранений під час російського удару по Харкову 15 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У лікарні помер рятувальник, поранений під час російського удару по Харкову 15 червня
Микола Деркач був начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини
фото: ДСНС

У ДСНС наголосили, що Микола був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною великого серця. У нього залишилися донька та мати

У Харкові помер рятувальник ДСНС Микола Деркач, який отримав важкі поранення під час повторного російського удару по місту в ніч на 15 червня.

Лікарі кілька днів боролися за його життя, однак врятувати 48-річного майора служби цивільного захисту не вдалося. Про це повідомили у ДСНС України, пише «Главком».

Микола Деркач був начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. У ту ніч він разом із колегами ліквідовував наслідки ворожої атаки та рятував людей, коли окупанти завдали повторного удару.

«У ту страшну ніч він виконував свою роботу – рятував людей. Саме тоді російський удар обірвав життя тих, хто першим приходить на допомогу іншим», – зазначили у ДСНС.

У відомстві наголосили, що Микола був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною великого серця. У нього залишилися донька та мати.

Після смерті Миколи Деркача кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Харків 15 червня зросла до шести. Разом із ним жертвами російського удару стали рятувальники Дмитро Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та головний спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Олексій Дорожкін.

«Його відвага, самовідданість і вірність службі назавжди залишаться у пам’яті побратимів, колег та всіх, хто його знав», – додали у ДСНС.

Напередодні у Харкові попрощалися з рятувальниками, які загинули під час виконання службових обов’язків у ніч на 15 червня. 

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під час ліквідації наслідків окупанти завдали повторного удару по цивільному підприємству, де працювали підрозділи ДСНС.

Унаслідок ворожого удару загинули четверо бійців шостої державної пожежно-рятувальної частини Харкова: командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький; водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

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Теги: Харків окупанти смерть рятувальники

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