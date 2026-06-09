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Удари по Чугуєву і Харкову, Зеленський поговорив з посланцями Трампа: головне за ніч 9 червня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удари по Чугуєву і Харкову, Зеленський поговорив з посланцями Трампа: головне за ніч 9 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 червня 2026 року

Ніч на 9 червня виявилася важкою для Харківщини: Росія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву і масованої дронової атаки на Харків. Паралельно Зеленський провів переговори з Макроном та представниками Трампа і узгодив позиції перед самітом G7. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 червня.

Удар по Чугуєву: троє загиблих, понад 18 будинків пошкоджено

Росія завдала серії ракетних ударів по центру Чугуєва. Загинули троє: серед них – 22-річна вагітна жінка та двоє людей похилого віку. Шестеро отримали поранення. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних і понад десять приватних будинків. На місцях влучань ліквідовували пожежі, працювали всі екстрені служби.

Удари по Чугуєву і Харкову, Зеленський поговорив з посланцями Трампа: головне за ніч 9 червня фото 1

Харків: 11 влучань дронів, постраждали діти

Тієї ж ночі Харків пережив масовану атаку безпілотників: підтверджено 11 влучань, ще два дрони впали без детонації. Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони – ворог бив по житлових будинках, магазинах, бізнес-центрі, кафе та автомобілях. Один безпілотник влучив між 8 і 9 поверхами житлового будинку, не здетонував – мешканців евакуювали. Постраждали 15 людей, серед них двоє дітей.

Удари по Чугуєву і Харкову, Зеленський поговорив з посланцями Трампа: головне за ніч 9 червня фото 2

Зеленський поговорив з посланцями Трампа і узгодив кроки перед G7

Президент України провів переговори з посланцями Трампа – сторони обговорили кроки для завершення війни. Окремо Зеленський поговорив з Макроном і узгодив спільні позиції перед самітом G7.

Удари по Чугуєву і Харкову, Зеленський поговорив з посланцями Трампа: головне за ніч 9 червня фото 3

Мельник закликав вигнати Росію з ООН і миротворчих місій

Посол України Андрій Мельник закликав виключити Росію з миротворчих місій та позбавити її права голосу в ООН.

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Теги: Харків Харківщина окупанти росія бізнес укриття Андрій Мельник безпілотник ворог поранення переговори Еммануель Макрон

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