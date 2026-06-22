158 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 червня 2026

Лінія фронту станом на 22 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 8862 дрони-камікадзе та здійснив 1818 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 червня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 30 окупантів та 10 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено пункт управління БпЛА, чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 109 укриттів противника. Знищено або подавлено 245 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Зафіксовано два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Кучерівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 15 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано, ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

На Покровському напрямку

Усього 25 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районі населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степового.

Нагадаємо, триває 1580-й день повномасштабної війни в Україні.