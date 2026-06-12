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Сили оборони повідомляють про скорочення штурмів ворога на півдні через українські удари

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сили оборони повідомляють про скорочення штурмів ворога на півдні через українські удари
Дронарі української армії паралізували автошляхи, що з'єднують Крим і Херсонщину
фото: Володимир Сальдо/Telegram (ілюстративне)

Збройні Сили України перебили ключові маршрути ворога
 

Системні удари Сил оборони України по лініях постачання російських окупаційних військ на південному напрямку призвели до критичного сповільнення ворожої логістики. Брак забезпечення змусив загарбників удвічі зменшити кількість штурмових дій. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

За словами речник Сил оборони півдня, ще три-п'ять днів тому фіксувалося понад 50 ворожих штурмів за добу, тоді як за минулу добу їхня кількість скоротилася вдвічі. Водночас зменшення активності ворога пов'язане не лише з логістичним голодом, а й із накопиченням сил та засобів.

«Сили оборони півдня, Сили оборони України загалом намагаються завдавати ударів по логістичних маршрутах. І це, звичайно ж, дуже сильно впливає на те, наскільки забезпечені зараз і готові для виконання завдань наші противники. У першу чергу це стосується того, що зменшується кількість штурмових дій», – зазначив речник.

Під вогневим контролем української армії опинилися такі маршрути:  

  • Мости на Чонгарі – стратегічний перехід, що з'єднує окупований Крим із материковою частиною півдня.
  • Мости через Північно-Кримський канал.
  • Траса Р-280 «Новоросія» – головна сухопутна магістраль, яку ворог використовує для перекидання ресурсів.

Також Волошин повідомив, щочерез ускладнену наземну доставку боєприпасів загарбники змушені змінювати тактику та замінювати одні види озброєння іншими.

«Ворог частіше почав застосовувати авіацію тому, що у нього є певні проблеми із логістикою. Наприклад, якщо зменшилась артилерія, то збільшилась кількість застосувань коригованих авіаційних бомб», – пояснив Владислав Волошин.

При цьому речник додав, що кількість ударів російськими дронами та інтенсивність артобстрілів на півдні, на жаль, поки що залишаються високими.

Волошин також розповів, що ворог почав змінювати штурмове угруповання, яке перебуває на Гуляйпільському напрямку.

За даними Сил оборони півдня, найактивнішими є дві ділянки:

  • На південний захід від Гуляйполя – у районі населених пунктів Чарівне, Залізничне та Гуляйпільське.
  • На захід від Гуляйполя – у напрямку Верхньої Терси та Омельника.

Там окупанти вже замінили виснажене штурмове угруповання на нові свіжі сили.

«Главком» писав, що Росія втратила можливість домовитися про вигідне для себе завершення війни, а Україна продовжить нарощувати удари по території РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не має наміру миритися з постійними російськими атаками та продовжуватиме відповідати на них власними ударами.

Нагадаємо, після переговорів у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримали заклик України до негайного припинення вогню. Лідери також заявили про готовність і надалі посилювати військову допомогу Києву та наполягати на наданні Україні довгострокових гарантій безпеки.

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Теги: росія ЗСУ війна ворог

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