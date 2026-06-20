Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ліквідували президента федерації. ЗСУ на фронті знищили керівника воронезького армреслінгу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ліквідували президента федерації. ЗСУ на фронті знищили керівника воронезького армреслінгу
Окупант Апевалов був ліквідований у ніч із 16 на 17 червня

Олександр Апевалов був майстром спорту Росії з армреслінгу

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олександр Апевалова. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Апевалов був майстром спорту Росії, переможцем всеросійських турнірів, суддею, організатором змагань, а також засновником та керівником Федерації армреслінгу Воронезької області (РФ).

Окупант Апевалов був ліквідований у ніч із 16 на 17 червня. Його автомобіль був атакований дроном.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: армреслінг війна окупанти смерть спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники ДБР встановлюють усі обставини події
Смерть чоловіка після перебування в центрі комплектування на Закарпатті: розпочато розслідування
16 червня, 13:03
Трамп: У них не буде ядерної зброї, вони погодилися на це –  її не буде
Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив угоду зі США
12 червня, 00:11
Завод виробляє компоненти для дронів та ракет
У РФ атакувано завод, який виробляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»
10 червня, 06:21
В Україні триває 1564-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року
6 червня, 08:14
Апарат використовується для наведення артилерії та ракетних ударів
Прикордонники знищили рідкісний російський дрон за $400 тис. (відео)
5 червня, 08:43
Смертельна ДТП у Дарницькому районі 4 червня 2026 року
У Києві під колесами вантажівки загинула літня жінка: деталі трагедії
4 червня, 14:06
У перші дні повномасштабної війни Костянтин Ковбаснюк записався до місцевої тероборони
Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка
31 травня, 09:00
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
27 травня, 06:55
Китай показав Путіну його справжнє місце
Китай показав Путіну його справжнє місце
22 травня, 11:13

Новини

Ліквідували президента федерації. ЗСУ на фронті знищили керівника воронезького армреслінгу
Ліквідували президента федерації. ЗСУ на фронті знищили керівника воронезького армреслінгу
Українські тенісистки отримали суперниць на турнірах перед Вімблдоном
Українські тенісистки отримали суперниць на турнірах перед Вімблдоном
Визначився ще один учасник 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Визначився ще один учасник 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Туреччина у більшості поступилася Парагваю і вилетіла з Чемпіонату світу 2026
Туреччина у більшості поступилася Парагваю і вилетіла з Чемпіонату світу 2026
Бразилія – Гаїті: результат гри Чемпіонату світу
Бразилія – Гаїті: результат гри Чемпіонату світу
Дорощук здобув медаль на першому етапі Діамантової ліги в Досі
Дорощук здобув медаль на першому етапі Діамантової ліги в Досі

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua