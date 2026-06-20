Ліквідували президента федерації. ЗСУ на фронті знищили керівника воронезького армреслінгу

Окупант Апевалов був ліквідований у ніч із 16 на 17 червня

Олександр Апевалов був майстром спорту Росії з армреслінгу

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олександр Апевалова. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Апевалов був майстром спорту Росії, переможцем всеросійських турнірів, суддею, організатором змагань, а також засновником та керівником Федерації армреслінгу Воронезької області (РФ).

Окупант Апевалов був ліквідований у ніч із 16 на 17 червня. Його автомобіль був атакований дроном.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: