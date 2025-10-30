16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів

Жінка йшла боса до Лимана, оскільки натерла ноги чоботами

На Донеччині літнє подружжя вирушило пішки з Торського до Лиману, рятуючись від російських обстрілів. Пенсіонери тривалий час були без їжі, а їхній будинок знищили окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Через постійні обстріли Торського, де тривають важкі бої, чоловік із дружиною мусили ховатись у погребі. Після того як їхній будинок повністю згорів, вони вирішили дійти до Лимана.

«Ховались у погребі, бо бомбили. Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман. О 9-й [годині] ранку вийшли та десь близько 14-ї дійшли. Зупинились у людей, бо дружині стало зле із серцем. Подолали 16 км, тримаючись за велосипед. Жінка йшла боса, бо натерла ноги чоботами», – розповів чоловік.

«Білі янголи» доставив жителів до безпечної локації, де на них уже чекали представники «Червоного Хреста». Далі людям допоможуть дістатися до рідних в інші регіони країни.

Окрім літньої пари, також вдалось евакуювати ще трьох людей. Через посилення ворожих атак у Лиманській громаді до поліції з проханням про евакуацію звертаються більше жителів. Пересування територією громади ускладнене через постійні атаки російських дронів.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.