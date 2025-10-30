Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
Через постійні обстріли Торського чоловік із дружиною мусили ховатись у погребі
скріншот з відео Нацполіції

Жінка йшла боса до Лимана, оскільки натерла ноги чоботами

На Донеччині літнє подружжя вирушило пішки з Торського до Лиману, рятуючись від російських обстрілів. Пенсіонери тривалий час були без їжі, а їхній будинок знищили окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Через постійні обстріли Торського, де тривають важкі бої, чоловік із дружиною мусили ховатись у погребі. Після того як їхній будинок повністю згорів, вони вирішили дійти до Лимана.

«Ховались у погребі, бо бомбили. Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман. О 9-й [годині] ранку вийшли та десь близько 14-ї дійшли. Зупинились у людей, бо дружині стало зле із серцем. Подолали 16 км, тримаючись за велосипед. Жінка йшла боса, бо натерла ноги чоботами», – розповів чоловік.

«Білі янголи» доставив жителів до безпечної локації, де на них уже чекали представники «Червоного Хреста». Далі людям допоможуть дістатися до рідних в інші регіони країни.

Окрім літньої пари, також вдалось евакуювати ще трьох людей. Через посилення ворожих атак у Лиманській громаді до поліції з проханням про евакуацію звертаються більше жителів. Пересування територією громади ускладнене через постійні атаки російських дронів.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Донеччина пенсіонери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому пенсії, призначені у 2021-2024 роках, не індексуються
Чому пенсії, призначені у 2021-2024 роках, не індексуються
Сьогодні, 08:16
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу
В Одесі п'яний поліцейський погрожував пістолетом працівникам ТЦК
28 жовтня, 11:28
Reuters: Росія надіслала документ США зі сценарієм закінчення війни
Reuters: Росія надіслала документ США зі сценарієм закінчення війни
22 жовтня, 03:21
Посадовцям евакуйованої влади Сєвєродонецька вдалося розтратити 5,5 млн грн
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
21 жовтня, 10:24
Правоохоронці встановили маршрути руху нападників та затримали їх
На Тернопільщині чоловіки напали на автомобіль ТЦК, який перевозив військовозобов'язаного
17 жовтня, 20:26
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
16 жовтня, 07:13
Росіяни знищили ще одне відділення «Нової пошти» на Донеччині
Росіяни знищили ще одне відділення «Нової пошти» на Донеччині
6 жовтня, 05:17
Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини
Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
5 жовтня, 04:30
В Україні триває 1317-й день повномасштабної війни
Сили Оборони України відкинули ворога на Донеччині – DeepState
2 жовтня, 05:02

Події в Україні

Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви
Україна поновлює імпорт газу Трансбалканським коридором після двомісячної перерви
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua