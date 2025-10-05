Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія

Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини

3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття рідним, близьким та колегам французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув 3 жовтня внаслідок удару російського дрона поблизу Дружківки, передає «Главком».

«Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни», – написав він.

Нагадаємо, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення.

Зазначається, що російський дрон атакував журналістів у пʼятницю вранці коло Дружківки Донецької області. Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

У 2020 році Лаллікан вперше поїхав у зону активного конфлікту – висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії. Це стало поворотним моментом у його кар’єрі. Він відкрив для себе покликання – ділитися голосами людей, які опинилися у вирі конфліктів.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Лаллікан приїхав в Україну. З того часу він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини – шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії.