Росія вдарила по лікарні в Херсоні: є поранені

Через російську атаку поранення отримали 21-річний хлопець, 22-річна дівчина та 60-річний чоловік

Російські загарбники обстріляли лікарню у Херсоні. Від російської атаки постраждали троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

«Близько 10:00 російські окупанти вчергове обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки 21-річний хлопець, 22-річна дівчина та 60-річний чоловік дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення», – йдеться у повідомленні.

Першим двом постраждалим медики надали допомогу і призначили амбулаторне лікування, чоловіка було шпиталізовано.

Нагадаємо, уночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено.

Раніше стало відомо, що російські загарбники атакували безпілотниками населені пункти Харківської області. Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові.

До слова, російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. Двоє людей отримали поранення.

Як повідомлялося, 11 березня російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Крім того, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих. Під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат.