Росія масовано атакувала Сумщину: постраждали 19 людей, серед них семеро дітей

За добу окупанти завдали по 23 населених пунктах області, пошкодивши житлові будинки, ліцей, міськраду, АЗС та підприємства

Минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Сумську область, завдавши 71 удару по 23 населених пунктах. Унаслідок обстрілів постраждали 19 людей, серед яких семеро дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Найбільше постраждала Сумська громада. Через удари керованими авіабомбами поранення та травми отримали троє хлопчиків віком 3, 6 та 10 років, 71-річний чоловік і дві 38-річні жінки. Окрім цього, внаслідок влучання ударного дрона травмувався ще один 71-річний чоловік.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Обстрілами знищено складське приміщення, пошкоджено приватний будинок, дві автозаправні станції, дев'ять автомобілів та приміщення підприємства.

У Білопільській громаді ворожий безпілотник поранив трирічну дівчинку, 11-місячного хлопчика та 36-річну жінку. Також пошкоджено два приватні будинки і складське приміщення.

У Шосткинській громаді через атаку БпЛА поранення отримали двоє хлопців віком 12 та 14 років.

У Глухівській громаді удар російського дрона поранив 24-річного чоловіка. Пошкоджено 16 приватних та чотири багатоквартирні будинки, будівлю Глухівської міської ради, ліцей, автомийку, вісім автомобілів і лінії електропередач.

У Середино-Будській громаді внаслідок атаки безпілотника травмовано жінок віком 72 та 54 роки.

У Недригайлівській громаді російський дрон влучив у житловий будинок. Поранення отримали 40-річний чоловік і 38-річна жінка, ще одна 49-річна жінка зазнала травм.

У Великописарівській громаді внаслідок удару безпілотника поранено 74-річного чоловіка.

На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці обстежили території, вилучили вибухонебезпечні предмети та задокументували наслідки російських атак.

фото: Національна поліція України

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»).

Нагадаємо, що вночі 28 липня в столиці пролунали вибухи – ворог атакував Київ реактивними ударними дронами, а згодом додалася і балістична загроза.