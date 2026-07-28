Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 33 атаки: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За минулу добу на фронті зафіксовано 227 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, а також здійснили 83 авіаційні удари, під час яких скинули 269 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 600 дронів-камікадзе та здійснили 3240 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 37 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Ворог здійснив 77 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Козачої Лопані, Петро-Іванівки, Ізбицького, Анискиного, Івашкиного, Симинівки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Відбулося шість атак російських військ у напрямках Богуславки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного.

На Лиманському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти 16 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Дробишевого, Озерного, Ставків, Лимана, а також у районах Новоселівки та Новомихайлівки.

На Слов’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки.

На Краматорському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські загарбники здійснили чотири атаки у напрямку Малинівки та в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Ворог здійснив 27 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Софіївки, а також у напрямках Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного та Нового Шахового.

На Покровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 34 штурмові дії противника. Найзапекліші бої точилися в районах Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Молодецького, а також у напрямках Білицького, Шевченка, Нового Донбасу та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Загарбники здійснили дві атаки у напрямку Олександрограда та в районі Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти здійснили 11 атак у напрямках Воздвижівки, Косівцевого, Староукраїнки, Цвіткового, Лугівського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Приморського.

Нагадаємо, триває 1616-й день повномасштабної війни в Україні.