Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 33 атаки: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За минулу добу на фронті зафіксовано 227 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 28 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, а також здійснили 83 авіаційні удари, під час яких скинули 269 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 600 дронів-камікадзе та здійснили 3240 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 37 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Ворог здійснив 77 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Козачої Лопані, Петро-Іванівки, Ізбицького, Анискиного, Івашкиного, Симинівки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Відбулося шість атак російських військ у напрямках Богуславки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти 16 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Дробишевого, Озерного, Ставків, Лимана, а також у районах Новоселівки та Новомихайлівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські загарбники здійснили чотири атаки у напрямку Малинівки та в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Ворог здійснив 27 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Софіївки, а також у напрямках Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного та Нового Шахового.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 34 штурмові дії противника. Найзапекліші бої точилися в районах Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Молодецького, а також у напрямках Білицького, Шевченка, Нового Донбасу та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Загарбники здійснили дві атаки у напрямку Олександрограда та в районі Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти здійснили 11 атак у напрямках Воздвижівки, Косівцевого, Староукраїнки, Цвіткового, Лугівського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Приморського.

Нагадаємо, триває 1616-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт окупанти росія Генштаб війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У деяких регіонах Росії дизель подорожчав до 150–180 рублів за літр
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
Вчора, 23:00
Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
Вчора, 08:47
Едуард Сіренко був очільником Центру спецоперацій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ
Удар по виставці дронів: загинув ексочільник Центру «Альфа» СБУ
25 липня, 16:34
Росіяни спалили «Епіцентр» у Сумах
Росіяни спалили «Епіцентр» у Сумах
20 липня, 23:23
Далекобійні дрони СБУ знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі «Енгельс»
Спецоперація зі знищення Ту-95 в Енгельсі: деталі від СБУ (відео)
17 липня, 14:47
Кремль вже не може зупинити кризу
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
13 липня, 18:22
Путін продовжує демонструвати готовність вести бойові дії
Чому Путін не зупиняє війну: NYT назвав головну причину
12 липня, 20:05
ФІФА та УЄФА у 2022 році усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою
Пропагандисти назвали країни Європи, які виступають проти повернення Росії в міжнародний футбол
10 липня, 17:39
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 073 танки
Втрати ворога станом на 3 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
3 липня, 07:01

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026 року
Нічна атака РФ: Повітряні сили заявили про влучання на дев'яти локаціях
Нічна атака РФ: Повітряні сили заявили про влучання на дев'яти локаціях
Росія масовано атакувала Сумщину: постраждали 19 людей, серед них семеро дітей
Росія масовано атакувала Сумщину: постраждали 19 людей, серед них семеро дітей
Втрати ворога станом на 28 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 28 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
142K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua