Карма у дії: під Саратовом спалахнула військова академія РФ

Поки путінські війська воюють проти України, у них буквально горить земля під ногами в тилу

У вівторок, 14 липня 2026 року, у місті Вольськ Саратовської області Російської Федерації відбулося велике загоряння на території військового об'єкта. Вогонь охопив будівлю, де розташована філія Військової академії матеріально-технічного забезпечення (так званої академії тилу). Як пише «Главком» , про займання повідомили місцеві медіа та Telegram-канали, які оприлюднили відео з місця події, а згодом інформацію підтвердили у регіональному представництві МНС РФ.

За наявною інформацією, вогонь охопив триповерхову будівлю музею історії Вольського військового інституту матеріального забезпечення, розташовану на вулиці Горького. На опублікованих в соцмережах кадрах видно інтенсивне горіння та густий дим, який було помітно з різних районів міста.

За даними пожежників, площа займання станом на 15:30 становила 2600 квадратних метрів. Близько п'ятої вечора пожежу вдалось локалізувати.

Для ліквідації пожежі російські рятувальники залучили десять одиниць спеціальної техніки.

Під Саратовом палала військова академія окупантів фото: vzsar.ru

Будівля, де сталася пожежа, є частиною історичного комплексу «Кадетські корпуси кінця XIX – початку XX століття» та має статус об'єкта культурної спадщини регіонального значення. Водночас вона входить до складу філії Військової академії матеріально-технічного забезпечення імені генерала армії Андрія Хрульова – одного з ключових військових навчальних закладів Міністерства оборони РФ, який готує фахівців із тилового та матеріально-технічного забезпечення російської армії.

Російські екстрені служби заявляють, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас офіційних версій щодо причин виникнення масштабної пожежі на території військового навчального закладу наразі не оприлюднюють. Інформація про внутрішні руйнування та ступінь знищення експонатів військового музею уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Саратовський НПЗ, що належить «Роснєфті», є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та забезпечує паливом, зокрема, російський військовий сектор.