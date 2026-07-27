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ЗСУ отримали новий тягач, здатний витягувати бронетехніку з поля бою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ отримали новий тягач, здатний витягувати бронетехніку з поля бою
Новий український INGUAR-4 зможе евакуювати більшість бронемашин ЗСУ
фото: Міноборони України

Український INGUAR-4 може евакуювати більшість бронемашин масою до 30 тонн, зокрема Roshel Senator, Kirpi, «Козак», «Новатор» та International MaxxPro

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони новий броньований ремонтно-евакуаційний тягач INGUAR-4. Машина призначена для оперативної евакуації пошкодженої бронетехніки безпосередньо з поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

INGUAR-4 розробили на українському підприємстві на базі бронеавтомобіля INGUAR-3. Для нової машини посилили раму, додали третю ведучу вісь із колісною формулою 6×6, встановили потужну лебідку та гідравлічну систему, яка допомагає піднімати й витягувати пошкоджену техніку.

Під час випробувань евакуаційний тягач підтвердив свої характеристики у складних бойових умовах. У Міноборони зазначають, що колісна машина має низку переваг над гусеничними аналогами. Зокрема, вона здатна розвивати вищу швидкість, має більший запас ходу, не потребує трала для транспортування, є дешевшою в експлуатації та простішою в обслуговуванні. Крім того, тягач має нижчу акустичну помітність і забезпечує кращі умови роботи екіпажу під час тривалих виїздів.

Завдяки потужному двигуну та універсальній системі евакуації INGUAR-4 може витягувати більшість бронемашин українського та іноземного виробництва вагою до 30 тонн. Серед них: INGUAR-3, Roshel Senator, Kirpi, «Козак», «Новатор», «Гюрза», International MaxxPro та інші зразки бронетехніки.

Екіпаж машини захищений багатошаровою бронею зі сталі Armox та алюмінію, яка відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3. Усередині встановлені вибухозахищені сидіння, автоматична система пожежогасіння, підігрів броньованого скла та використані негорючі матеріали оздоблення.

У Міноборони також повідомили, що майже 60% компонентів шасі та підвіски виготовляються в Україні, а перші тягачі INGUAR-4 вже виконують завдання у підрозділах Сил оборони.
 
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах перший український повнопривідний електромотоцикл МУЛ.Е. Його розробили для логістики, евакуації поранених та перевезення особового складу в умовах бездоріжжя.

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Теги: Міноборони війна Україна ЗСУ озброєння

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