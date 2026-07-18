Генштаб пояснив, за що отримав догану командир «Вовків Да Вінчі»

У Генштабі заперечили політичний підтекст рішення

У Генштабі пояснили, що догану командиру «Вовків Да Вінчі» Сергію Філімонову оголосили не за підтримку протестів у Києві, а за те, що його бійці у травні влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця і жорстоко його побили. Як інформує «Главком», про це йдеться у заяві Генштабу.

У Генштабі повідомили, що службове розслідування тривало з травня. За його результатами, майора Сергія Філімонова наказом головнокомандувача ЗСУ притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Так, 1 травня 2026 року в місті Шахтарське на Дніпропетровщині правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 окремої штурмової бригади. Їм було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), а також частиною 4 статті 296 (Хуліганство).

«Службовим розслідуванням встановлено, що майор Сергій Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України», – зазначили у Генштабі.

Крім майора Сергія Філімонова дисциплінарні стягнення Генштаб наклав й на інших військовослужбовців цієї військової частини.

Раніше повідомлялося, що командир батальйону 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій Філя Філімонов отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. До того Сергій Філімонов поширив фотографію з пресконференції звільненого міністра оборони Михайла Федорова, на якій він тезово підбив проблеми в українському війську. Серед цих проблем він назвав ізоляцію тих, хто розвивається, розірвання бригад і корпусів, а також блокування ініціатив.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі».