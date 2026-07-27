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Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт

За минулу добу зафіксовано 264 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет та 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8884 дрони-камікадзе та здійснили 3028 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 50 - із реактивних систем залпового вогню.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили ворожий штурм. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Ізбицького, Волохівки та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 3

Ворог тричі атакував у бік Куп'янська, Подолів та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 4

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків, Діброви та Озерного, а також у бік Ольгівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Ямполя, Шийківки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 5

Противник здійснив двадцять штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 6

Окупанти п'ять разів атакували у бік Юрківки, Діброви, Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 7

Зафіксовано вісімнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 8

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 32 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Білицького, а також здійснював штурми у напрямках Шахового, Торецького, Нового Шахового, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 9

Ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 10

Окупанти атакували 15 разів . Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Криничного, Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Лук'янівського.

Нагадаємо, триває 1615-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна Генштаб Донбас фронт

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