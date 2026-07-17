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Росія вдарила КАБами по Ізюму. Серед постраждалих – троє дітей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія вдарила КАБами по Ізюму. Серед постраждалих – троє дітей
Російська авіабомба
фото: ДСНС

Окупанти скинули авіабомби на місто серед білого дня. Поранень зазнали діти та дорослий, ще одна дівчинка пережила гостру реакцію на стрес

Російські війська вдень 17 липня завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них троє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За попередніми даними, 8-річний хлопчик дістав вибухові поранення, а 16-річна дівчина отримала поранення уламками скла. Також травмувався 40-річний чоловік, якого також поранило склом. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Згодом начальник Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла. За його словами, ще однією постраждалою стала 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці.

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби для ударів по населених пунктах Харківської області. Через близькість до лінії фронту Ізюм неодноразово ставав ціллю російських авіаударів, які призводять до руйнування цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 липня російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Пошкоджень зазнали національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна й обласна бібліотека. 

За словами Некрасова, у будівлі театру вибило шибки, однак вона не зазнала суттєвих пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих. Очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляв, що у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки вибито майже 40 віконних блоків і зруйновано скляну вхідну групу. Також пошкоджені стенди з фотографіями полеглих захисників на Алеї пам'яті.

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Теги: Харків окупанти ракета Ізюм

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