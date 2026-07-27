Під Мелітополем загинув високопоставлений чиновник РФ

Іванов отримав подяку та лист подяки від президента Росії, а також подяку від Роскомнадзору

Іванов понад 20 років служив у Збройних силах Росії

Так званий керівник управління по Запорізькій області філії «Головного радіочастотного центру» в окупованому Криму Михайло Іванов загинув разом із двома неповнолітніми дітьми на базі відпочинку в Кирилівці під час атаки БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Атака сталася в ніч на 25 липня. За даними росЗМІ, в результаті нібито загинули 12 осіб, у тому числі четверо дітей. Серед постраждалих також значиться дружина Іванова, яку госпіталізували після інциденту.

«Головний радіочастотний центр» – підприємство, що підпорядковується Роскомнадзору та забезпечує функціонування радіочастотної служби. Воно проводить експертизу радіоелектронних засобів, координує використання радіочастот та бере участь у технічному супроводі наглядової діяльності Роскомнадзору у сфері зв’язку та масових комунікацій.

Роскомнагляд зазначив, що Іванов закінчив Санкт-Петербурзьке вище військове інженерне училище зв’язку, понад 20 років служив у Збройних силах Росії, а з травня 2023 року очолював управління ГРЧЦ у Запорізькій області. У вересні 2025 року – березні 2026 року він брав участь у війні. Іванов був відзначений подякою та листом подяки президента Росії, а також подякою Роскомнагляду.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня на тимчасово окупованих територіях України повідомляли про вибухи та стрілянину. Гучні звуки чули в окупованих Донецьку, Мелітополі та Криму.