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Окупанти вигадали кримінальну справу проти гурту Жадана: співак іронічно відреагував

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сергій Жадан прокоментував справу проти свого гурту
фото: «Жадан і Собаки»/Instagram

Приводом для звинувачень стали благодійні збори, служба у «Хартії» та пісні на підтримку України

Російські окупанти вигадали кримінальну справу проти українського гурту «Жадан і Собаки». Фронтмен музичного колективу, артист Сергій Жадан іронічно відповів росіянам. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака у Facebook.

Окупанти звинувачують українських артистів у підтримці ЗСУ, зборах коштів на потреби війська. Також вони згадують про співпрацю гурту з підрозділом «Хартія» та музику гурту, присвячену військовим та Україні.

Інформація про нібито відкриту справу проти гурту «Жадан і Собаки» зʼявилася у Telegram-каналі «Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області». Цю спільноту та структуру було створено росіянами на момент окупації частини Харківської області.

«Підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали, що свідчать про систематичну підтримку зазначеними особами українських воєнізованих формувань. Зокрема, встановлено, що гурт «Жадан і Собаки» в межах літнього туру зібрав 2,2 мільйона гривень на потреби корпусу НГУ «Хартія». Також встановлено, що чинні учасники музичного гурту – Сергій Вікторович Жадан, Олександр Володимирович Меренчук та Євген Євгенович Турчинов – проходять службу в НГУ «Хартія», що є кримінально караним діянням» , – йдеться у повідомленні росіян.

Колектив гурту «Жадан і Собаки»
Колектив гурту «Жадан і Собаки»
фото з відкритих джерел

Окупанти також згадали про пісню «Ніч», яку гурт «Жадан і Собаки» записав разом із Тіною Кароль. Вони зазначають, що композиція присвячена Харкову та українським військовим, а кліп на неї зняли на станції харківського метро за участю бійців корпусу НГУ «Хартія». Це росіяни називають публічною демонстрацією підтримки «противника».

Окупанти вигадали кримінальну справу проти гурту Жадана: співак іронічно відреагував фото 1
фото: Скриншот Сергій Жадан [офіційна сторінка]\Facebook

На ці звинувачення Сергій Жадан відповів лаконічно. Він зізнався, що любить свою справу. «Люблю свою роботу», – написав музикант, доповнивши свій допис скрином із новиною про кримінальну справу проти свого гурту.

Зазначимо, Сергій Жадан у березні 2024 року долучився до лав 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Як відомо, на службі він займається комунікаційною роботою.

Нагадаємо, ток так звана окупаційна влада Харківщини відкрила кримінальне провадження проти українського поета, музиканта та військовослужбовця 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Сергія Жадана. Його звинувачують у «фінансуванні тероризму та участі в незаконному збройному формуванні». 

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Теги: окупанти пропаганда музика Харківщина Сергій Жадан

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