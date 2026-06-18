204 бої за добу: лінія фронту станом на 18 червня 2026

Лінія фронту станом на 18 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев'ять ракет, та 64 авіаційних удари – скинув 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5797 дронів-камікадзе та здійснив 2183 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

18 червня на фронті відбулося 204 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 41 окупанта, ще 23 поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА, 16 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося п'ять боєзіткнень. Противник здійснив 60 обстрілів, шість із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Лиману

Стариці

у бік Ізбицького

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував позиції Сил оборони у бік Радьківки та Колісниківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у бік:

Шийківки

Ставків

Дробишевого

Лиману

у районах Новоселівки, Дерилового, Зарічного, Ямполя

Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 11 спроб загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки та в районах Закітного й Калеників.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Відбулося одне боєзіткнення – ворог просувався в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів поблизу:

Плещіївки

Костянтинівки

Іллінівки

Торецького

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Новоолександрівки

Котлиного

Удачного

Родинського

Новомиколаївки

Філії

у бік Білицького, Дорожнього, Шевченка, Сергіївки, Новопавлівки

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Противник двічі атакував у бік Олександрограда та Нового Запоріжжя.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 20 ворожих атак у бік:

Добропілля

Гуляйпільського

Гіркого

Цвіткового

Чарівного

Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 17 червня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 24 атаки.



Нині триває 1575-й день повномасштабної війни в Україні.