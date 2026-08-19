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Прокопенко: У сьогоднішньому обміні немає жодного азовця

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прокопенко: У сьогоднішньому обміні немає жодного азовця
Прокопенко: Понад 600 моїх побратимів і надалі щодня піддаватимуться тортурам у російських тюрмах
фото: Азов/Facebook

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Денис Прокопенко закликав змінити підходи до повернення військовополонених

У черговому обміні військовополоненими не виявилося жодного бійця бригади «Азов» та загалом жодного військовослужбовця Національної гвардії України, який брав участь в обороні Маріуполя. Про це заявив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Денис Прокопенко, передає «Главком».

Редіс наголосив, що це є прямим свідченням повного вичерпання існуючих переговорних стратегій щодо повернення бійців.

За словами командира, понад 600 азовців ОЗСП знаходяться в російському полоні вже п'ятий рік, перебуваючи під постійним психологічним тиском, без належної медичної допомоги та піддаючись щоденним катуванням. При цьому за весь 2026 рік вдалося обміняти лише 12 бійців підрозділу, тоді як щонайменше троє військовослужбовців загинули в полоні. Прокопенко підкреслив, що росіяни катують азовців із особливою жорстокістю після років демонізації підрозділу, а значна частина з них перебуває в критичному стані через поранення після теракту в Оленівці та хронічні захворювання.

У зв'язку з цим очільник бригади закликав терміново шукати нові шляхи та випробовувати інші підходи до обмінного процесу. На його думку, пріоритетність у списках має формуватися насамперед відповідно до часу, проведеного в полоні, стану здоров'я та особливостей ставлення з боку окупантів, з урахуванням того колосального внеску у виживання країни, який оборонці зробили в оточеному Маріуполі у 2022 році.

«У сьогоднішньому обміні полоненими немає жодного азовця і загалом жодного військовослужбовця Національної гвардії, який обороняв Маріуполь. Це означає, що понад 600 моїх побратимів і надалі щодня піддаватимуться тортурам у російських тюрмах. Щодня перебуватимуть під величезним психологічним тиском. Не отримуватимуть належної медичної допомоги. Відчуватимуть нелюдський біль і голод. І, як би це жахливо не звучало, але давайте мати сміливість дивитись правді в очі – продовжать гинути в полоні від рук російських катів», – наголосив Денис Прокопенко.

Нагадаємо, у середу, 19 серпня, з російського полону додому повернулися 103 українські воїни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. За словами президента, додому повертаються, зокрема, воїни, які захищали Маріуполь, а також Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Теги: Азов обмін полоненими обмін

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