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Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 259 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон-камікадзе та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 2

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 3

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 4

На Лиманському напрямку ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 5

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 6

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 7

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 8

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське, Софіївка та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 9

На Олександрівському напрямку противник атакував двічі у бік Олександрограда та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 10

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 11

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та у бік Лук'янівського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026 року фото 12

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1576-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти фронт Генштаб

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