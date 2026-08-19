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189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026
Ситуація на фронті 19 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 19 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6564 дрони-камікадзе та здійснив 2260 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

19 серпня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 33 окупанти та 15 – поранено, знищено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 27 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 90 укриттів противника. Знищено або подавлено 352 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Охрімівки та Бочкового, два боєзіткнення тривають дотепер.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Десять спроб загарбників просунутися відбито в районах Шийківки, Карпівки, Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та Лиману, ще одне боєзіткнення триває.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного та Миколаївки.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 4

На Краматорському напрямку

Два ворожі штурми зафіксовано в районах Діброви та Васютинського.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 21 ворожий штурм поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного та Новоселівки.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 26 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Матяшеве, Світле, Білицьке, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Муравка та Молодецьке.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

П'ять атак окупантів відбили наші захисники в районах Воскресенки, Піддубного, Нового Запоріжжя та Рибного.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сім атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове та Новоселівка.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника в районах Степового, Малих Щербаків та Приморського.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026 фото 10

Нині триває 1638-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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