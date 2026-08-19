Очільник МВС назвав імена поліцейських, яких убила Росія в Житомирі

Удар по Житомиру забрав життя двох поліцейських

Більшість людей встигли спуститися в укриття, однак подвійний прямий удар забрав життя двох правоохоронців

Унаслідок російської атаки на будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області загинули двоє правоохоронців – 32-річний Артем Зубчук та 39-річна Юлія Євдокимова. Кількість постраждалих зросла до понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Міністра внутрішніх справ України

Аварійно-рятувальні роботи у пошкодженій будівлі продовжилися. Російські війська завдали удару вдень, коли всередині перебували не лише працівники поліції, а й цивільні відвідувачі.

Після оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститися до укриття. Однак росіяни завдали подвійного прямого удару по будівлі.

«В момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститись в укриття, але подвійний прямий удар, на жаль, забрав життя двох працівників поліції», – повідомив очільник МВС.

Одним із загиблих став 32-річний капітан поліції Артем Зубчук. Він працював старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області.

Також загинула 39-річна підполковниця поліції Юлія Євдокимова – помічниця начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

За оновленими даними, внаслідок російської атаки постраждали понад 40 людей. Усім пораненим надали необхідну медичну допомогу.

Очільник МВС назвав атаку продовженням російської тактики ударів по тих, хто захищає та рятує людей. Він зазначив, що поліцейські, рятувальники, їхній службовий транспорт та приміщення регулярно ставали цілями російських атак не лише у прифронтових регіонах.

Також посадовець повідомив, що заслухав доповіді тимчасового виконувача обов'язків голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе. За його словами, алгоритми реагування правоохоронців на повітряні тривоги вже напрацювали, однак російські атаки вимагали регулярного посилення заходів безпеки.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська атакували Житомир реактивними безпілотниками типу «Бандероль». Удар припав на будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок влучання виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

Спочатку Національна поліція повідомляла про двох загиблих правоохоронців та щонайменше 20 постраждалих. Згодом кількість потерпілих зросла до понад 40 осіб.