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205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026
Ситуація на фронті 21 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 21 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних удари застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6029 дронів–камікадзе та здійснив 2083 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 червня на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів та 8 – поранено, знищено одну артилерійську систему, один наземний робототехнічний комплекс, п’ять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 22 пункти укриття противника. Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Зафіксовано три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж цієї доби противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. Три боєзіткнення тривають.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в бік Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбники здійснили 16 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Ольгівки, Дробишевого й Діброви. Три боєзіткнення досі тривають.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка. Ще одне боєзіткнення триває.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано, ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населеного пункту Міньківка.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Усього 20 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в бік Січневого.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 25 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степногірська.

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Нагадаємо, триває 1579-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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