205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026

Лінія фронту станом на 21 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних удари застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6029 дронів–камікадзе та здійснив 2083 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 червня на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів та 8 – поранено, знищено одну артилерійську систему, один наземний робототехнічний комплекс, п’ять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 22 пункти укриття противника. Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Зафіксовано три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж цієї доби противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в бік Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку

Загарбники здійснили 16 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Ольгівки, Дробишевого й Діброви. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано, ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населеного пункту Міньківка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

На Покровському напрямку

Усього 20 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в бік Січневого.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 25 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степногірська.

Нагадаємо, триває 1579-й день повномасштабної війни в Україні.