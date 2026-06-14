Для залучення нових кадрів купанти збільшили одноразову виплату за контракт у підрозділах БпЛА з 1,5 до 2,5 млн рублів

Через втрати на фронті контрактників часто кидають не за пульт керування дроном, а у звичайні штурмові підрозділи

Російська Федерація активізувала кампанію з залучення українських випускників та молодих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до участі у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Головним інструментом вербування стало суттєве збільшення фінансової винагороди саме для майбутніх операторів безпілотників.

Для залучення нових кадрів окупанти підвищили одноразову виплату за підписання контракту в підрозділах БпЛА до 2,5 млн рублів (раніше ця сума становила 1,5 млн). Це значно перевищує виплати у звичайних бойових частинах, де суми коливаються в межах від 1 до 1,5 млн рублів.

Для створення кадрового резерву загарбники тривалий час фінансували роботу шкільних гуртків, кадетських класів та проведення змагань із керування дронами на окупованих землях. Зараз ця система безпосередньо задіяна для підготовки та подальшого залучення підлітків до збройних сил РФ.

Попри обіцянки престижної спеціальності, реальність є значно жорсткішою. Через високий рівень втрат на передовій підписантів контрактів нерідко відправляють не в тил для керування безпілотниками, а у складі штурмових груп безпосередньо на лінію зіткнення. Таким чином, Кремль створив механізм, де через шкільну пропаганду та значні грошові виплати українську молодь з окупованих регіонів фактично перетворюють на мобілізаційний ресурс для російської армії.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками.

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.