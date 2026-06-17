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Генштаб спростував заяви про нібито удар по автобусу з юними футболістами на Брянщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генштаб спростував заяви про нібито удар по автобусу з юними футболістами на Брянщині
Росіяни вигадали «теракт» по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині
фото: Єгор Ковальчук/Telegram

«Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України»

Заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

«Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України», – йдеться у повідомленні.

Генштаб підкреслив: «Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти. Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення».

Нагадаємо, губернатор Брянської області (РФ) Єгор Ковальчук повідомив про атаку нібито дрона на автобус із дитячою футбольною командою із білоруського міста Гомель. За його словами, гравці гомельської дитячої футбольної команди їхали на відпочинок до Геленджика.

Згодом Міністерство закордонних справ Білорусі оприлюднило офіційну заяву щодо атаки. Білоруське відомство підтримало риторику Москви та висунуло претензії Україні.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко наголосив, що росіяни вигадали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині».

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Теги: Генштаб війна росія

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