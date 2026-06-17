207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 червня 2026

Лінія фронту станом на 17 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 54 авіаційних удари – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

17 червня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 44 окупанти, ще 15 поранено. Знищено три склади боєприпасів, один пункт управління БпЛА, сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено один пункт управління БпЛА, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, чотири артилерійські системи, 34 укриття особового складу. Знищено або подавлено 310 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник здійснив 60 обстрілів, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Лиману

Вовчанська

у бік Покаляного та Ізбицького

На Куп’янському напрямку

Ворог п'ять разів атакував позиції Сил оборони у бік Новоплатонівки та Курилівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах:

Дерилового

Зарічного

Новомихайлівки

Новоселівки

у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лиману, Діброви

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 11 спроб загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки та у районі Закітного.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів поблизу:

Костянтинівки

Іллінівки

Іванопілля

Русиного Яру

Степанівки

у бік Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Новоолександрівки

Котлиного

Удачного

Молодецького

Родинського

у бік Білицького, Дорожнього, Нового Донбасу, Шевченка, Сергіївки, Муравки, Вільного, Новопавлівки

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Олександрограда та Вербового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 23 атаки окупантів у районах:

Добропілля

Прилук

Злагоди

у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 16 червня на фронті відбулося 182 бойових зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 38 атак.



Нині триває 1575-й день повномасштабної війни в Україні.