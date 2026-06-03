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Призначено нового заступника начальника Військової служби правопорядку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Призначено нового заступника начальника Військової служби правопорядку
Мамедов у 2019-2022 роках обіймав посаду заступника генерального прокурора України
фото: вікіпедія
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На новій посаді Мамедов керуватиме новоствореним Управлінням документування порушень права збройних конфліктів

Офіцера 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка та колишнього куратора напряму розслідування міжнародних злочинів в Офісі генерального прокурора Гюндуза Мамедова призначено заступником начальника Військової служби правопорядку Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив міністр оборони Михайло Федоров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zn.ua.

На новій посаді Мамедов керуватиме новоствореним Управлінням документування порушень права збройних конфліктів, яке займатиметься фіксацією та збереженням інформації про воєнні злочини безпосередньо в зоні бойових дій. Новий підрозділ працюватиме також над систематизацією збору цифрових матеріалів, їх збереженням та передачею слідчим органам для подальшого використання в українських та міжнародних судах.

Мамедов у 2019-2022 роках обіймав посаду заступника генерального прокурора України. Саме за його ініціативи в Офісі генпрокурора було створено спеціалізований «департамент війни», який став основою для перших системних розслідувань міжнародних злочинів, пов’язаних із російською агресією проти України.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Мамедов вступив до лав Збройних сил України й нині служить у 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який масштабує роботи зі збору, обробки та збереження інформації про російські воєнні злочини. За словами головкома, документ встановлює єдині стандарти фіксації даних під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок їх документування в системі Інтеграційна платформа «Дельта». Сирський наголосив, що окупанти системно порушують міжнародне гуманітарне право, обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти.

Теги: Міноборони війна Генштаб Михайло Федоров

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