РФ знищила понад 160 АЗС в Україні – осінтери склали карту

Аналітики попереджають: наступною ціллю можуть стати заправки в тилових областях

Аналітики-осінтери картографували понад 160 автозаправних станцій в Україні, які постраждали від російських ударів за останній час, – ворог цілеспрямовано атакує заправки вздовж трас Київ – Харків, Дніпро – Харків та в північно-східних регіонах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітика Клемана Моліна в соцмережі X.

Географія ударів

За даними аналітика, найбільше атак на АЗС зафіксовано в:

Харківській області – щонайменше 23 випадки;

Сумській області – щонайменше 19 випадків;

Запорізькій області – щонайменше 15 випадків.

Під час поїздки до Запоріжжя минулого тижня осінтер особисто нарахував лише 4 знищені заправки на дорозі, що веде до Дніпра, тоді як більшість заправок безпосередньо в місті вже почали накривати антидроновими сітками.

карта: @clement_molin / X

Чому ворог б'є саме по АЗС

Аналітик пояснює тактику ворога нездатністю Росії повторити українську кампанію ударів по вантажівках на середній дистанції: з травня уражено менш як 100 вантажівок на відстані від 20 км від лінії фронту й далі. Натомість росіяни зробили ставку на автозаправні станції – передусім на ключових трасах.

За словами аналітика, головна проблема для України – саме організована кампанія РФ з переривання логістики через удари по АЗС, особливо небезпечна для вантажного транспорту. Якщо звичайний автомобіль легко може дозаправитися в сусідньому місті, то вантажівці це вдається значно складніше.

Заступник Харківської міської ради, на якого посилається аналітик, повідомив, що на 100-кілометровій ділянці траси між Полтавою та Харковом знищено абсолютно всі автозаправні станції. Росія почала цілеспрямовано атакувати заправки минулого місяця – за оцінками, у прифронтових регіонах загалом знищено вже понад 200 АЗС.

Нагадаємо, про знищення всіх АЗС на трасі Харків – Полтава раніше повідомляв і депутат Харківської облради Олександр Скорик – за його даними, у Харкові та області атаковано понад 80 заправок.