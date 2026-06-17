Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2026 року

Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Суходіл, Лужки, Мала Слобідка, Уланове

За минулу добу зафіксовано 237 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та один пункт управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка, Гранів, Ізбицьке, Зибине.

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку ворог двадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Зарічне, Андріївка, Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки, Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію поблизу міста Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили п'ятнадцять атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку

На Олександрівському напрямку противник атакував два рази в районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Рибне, Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку

На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли.

Нагадаємо, триває 1575-й день повномасштабної війни в Україні.