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Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників

За минулу добу зафіксовано 264 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9383 дрони-камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 2

Противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця, Лиман.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 3

Відбулися три атаки ворога в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Шийківка та в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 4

Противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Лиману, Озерного, Ставків та в районах Новоселівки, Новомихайлівки й Греківки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Чернігівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Білицьке, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 9

Ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 20 атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Різдвянка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.

Нагадаємо, триває 1617-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб військові війна фронт

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