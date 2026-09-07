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Військові РФ попросили Путіна перенести дедлайн захоплення Донбасу – Паліса

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Військові РФ попросили Путіна перенести дедлайн захоплення Донбасу – Паліса
Питання територій Донбасу залишається одним із ключових у дипломатичних контактах щодо завершення війни
фото з відкритих джерел

Просування російської армії на фронті супроводжується значними втратами особового складу

Політичне керівництво Росії поставило армії завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2026 року. Російське військове командування просить перенести цей строк до 31 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

Дедлайни Росії

За словами Паліси, росіянам роками не вдається реалізувати на Донеччині жодного оперативного успіху. Водночас із 2022 року Володимир Путін уже 15 разів встановлював строки для повного захоплення Донбасу, але російська армія жодного разу не виконала поставленого завдання.

Нинішній план передбачає вихід російських військ на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до кінця 2026 року. Російське військове командування вважає цей строк нереалістичним і просить перенести його до 31 березня 2027 року.

Ціна наступу

Просування російської армії на фронті супроводжується значними втратами особового складу. Паліса наголосив, що за кожен квадратний кілометр росіяни платять сотнями загиблих і поранених військових.

«Росіяни платять велику ціну за кожен квадратний кілометр – сотні солдатів убитими й пораненими», – зазначив Паліса.

Переговори з американськими представниками

Деталі планів російської армії щодо Донбасу обговорювали під час наради за участі головнокомандувача Збройних сил України, начальника Головного управління розвідки, командувача Повітряних сил та спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Напередодні американські представники прибули до Києва після переговорів у Москві з Володимиром Путіним.

Територіальне питання залишається одним із ключових у дипломатичних контактах щодо завершення війни.

Росія використовує реактивні дрони

Окремо учасники наради обговорили повітряні атаки Росії. За словами Паліси, новим викликом стали реактивні дрони.

Він заявив, що Росія не розробляла самостійно ані конструкцію, ані двигун таких безпілотників.

Україна працює над засобами протидії новій загрозі. Зокрема, тривають бойові випробування дронів-перехоплювачів.

«Рішення будуть, і ми захистимо наші міста», – запевнив Паліса. 

Нагадаємо, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), за нинішніх темпів наступу – близько 2,36 кв. км на добу – російські війська змогли б захопити решту території Донеччини не раніше осені 2032 року. Наразі під контролем України залишається близько 19% території області.

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Теги: росія окупанти армія путін росіяни Павло Паліса Донбас

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