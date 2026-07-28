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226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026
Ситуація на фронті 28 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 28 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе та здійснив 2047 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

28 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 32 окупанти, дев'ять поранено. Знищено 27 укриттів особового складу, одиницю спеціальної техніки та склад пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено шість артилерійських систем, одиницю автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 161 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 296 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Стариці, Лиману та у бік:

  • Чайківки
  • Козачої Лопані
  • Ізбицького
  • Анискиного
  • Амбарного
  • Западного 
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони у районі Петропавлівки та у бік Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік:

  • Дробишевого
  • Лиману
  • Озерного
  • в районах Новоселівки та Новомихайлівки

Одне боєзіткнення триває. 

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили чотири атаки у районах Привілля, Никифорівки та у бік Малинівки.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки та у бік Степанівки. Три боєзіткнення тривають. 

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Василівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • Новомиколаївки
  • Молодецького
  • Новоолександрівки
  • у бік Торецького, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Світлого, Шевченка, Матяшевого, Нового Донбасу, Новогришиного

Два боєзіткнення тривають. 

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік:

  • Косівцевого
  • Воздвижівки
  • Староукраїнки
  • Цвіткового
  • Чарівного
  • Новоселівки
  • у районі Залізничного

Два боєзіткнення тривають. 

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбивали чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, 27 липня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 21 атаку. До слова, нині триває 1616-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка укриття Миколаїв Слов’янськ Генштаб окупанти

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