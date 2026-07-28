226 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 липня 2026

Лінія фронту станом на 28 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе та здійснив 2047 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

28 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 32 окупанти, дев'ять поранено. Знищено 27 укриттів особового складу, одиницю спеціальної техніки та склад пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено шість артилерійських систем, одиницю автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 161 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 296 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Стариці, Лиману та у бік:

Чайківки

Козачої Лопані

Ізбицького

Анискиного

Амбарного

Западного

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони у районі Петропавлівки та у бік Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік:

Дробишевого

Лиману

Озерного

в районах Новоселівки та Новомихайлівки

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили чотири атаки у районах Привілля, Никифорівки та у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки та у бік Степанівки. Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Василівки

Котлиного

Удачного

Новомиколаївки

Молодецького

Новоолександрівки

у бік Торецького, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Світлого, Шевченка, Матяшевого, Нового Донбасу, Новогришиного

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік:

Косівцевого

Воздвижівки

Староукраїнки

Цвіткового

Чарівного

Новоселівки

у районі Залізничного

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбивали чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 27 липня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 21 атаку. До слова, нині триває 1616-й день повномасштабної війни.